Este es un gran momento para ser un fan de las series inspiradas en libros medievales con elementos mágicos. No solo el día de hoy por fin se ha estrenado The Lord of the Rings: The Rings of Power en Prime Video, sino que también podemos disfrutar de House of the Dragon cada semana. Ahora, el día de hoy se ha revelado que el primer capítulo de la producción de HBO ha llegado a YouTube de forma gratuita, para así competir con la nueva adaptación de J.R.R. Tolkien.

En un movimiento que deja en claro que HBO quiere que el público se olvide de The Rings of Power, el primer capítulo de House of the Dragon ha llegado por completo y sin censura a YouTube. Sin embargo, este episodio está restringido para mayores de edad, y actualmente solo los usuarios de Estados Unidos pueden acceder a él, aunque esto es algo que un VPN puede solucionar de forma sencilla.

Aunque todavía es muy pronto para ver si el plan de HBO funcionará o no, es seguro que muchas personas aprovecharán esta oportunidad para disfrutar de una de las series más llamativas del momento y, quizás, optarán por una suscripción a HBO Max para ver nuevos episodios cada semana. Solo nos queda esperar y ver cómo le irá a House of the Dragon y The Rings of Power.

Vía: HBO