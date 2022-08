Co-creador de House of the Dragon deja la serie

Desde su estreno hace ya casi un par de semanas atrás, House of The Dragon se ha convertido en un éxito instantáneo, dado que sus episodios han logrado cautivar a los fanáticos de Game of Thrones. Y si bien todo es miel sobre hojuelas, parece ser que hay algunos cambios dentro del equipo de trabajo, eso incluye la salida del co-showrunner, Miguel Sapochnik.

Las fuentes dicen que está saliendo después de dedicar tres años agotadores de esfuerzo a Game of Thrones. El co -creador, Ryan Condal, ahora se desempeñará como el único productor ejecutivo del programa y continuará trabajando en estrecha colaboración con George RR Martin. Sapochnik también firmó un acuerdo con HBO para desarrollar nuevos proyectos y seguirá siendo productor de menor rango mientras dure la serie.

La producción ha contratado a otro veterano de Thrones, Alan Taylor, para que se desempeñe como productor ejecutivo y dirija múltiples episodios en la siguiente temporada.

Esto es lo que declaró Sapochnik respecto a su salida:

Trabajar dentro del universo de Thrones durante los últimos años ha sido un honor y un privilegio, especialmente pasar los dos últimos con el increíble elenco y equipo de House of the Dragon. Estoy muy orgulloso de lo que logramos con la temporada 1 y encantado por la reacción entusiasta de nuestros espectadores. Fue increíblemente difícil decidir seguir adelante, pero sé que es la elección correcta para mí, personal y profesionalmente. Sin embargo, mientras lo hago, me consuela profundamente saber que Alan se unirá a la serie. Es alguien a quien conozco y respeto desde hace mucho tiempo, y creo que esta preciosa serie no podría estar en mejores manos. Estoy muy contento de seguir siendo parte de HBO y House of the Dragon y, por supuesto, le deseo a Ryan y a su equipo éxito y todo lo mejor en la temporada 2 y más allá.

Recuerda que la serie está disponible en HBO Max.

Vía: The Hollywood Reporter