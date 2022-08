Nuevo rumor sugiere la salida de algunos remasters de Metal Gear Solid

Desde hace bastante tiempo, la saga de Metal Gear Solid se ha mantenido en silencio desde que llegó la quinta parte de la historia, y definitivamente, los fanáticos están esperando un nuevo lanzamiento. La espera podría terminar de alguna manera en los meses siguientes, ya que se ha rumoreado que los primeros tres juegos llegarían a consolas modernas.

Un conocedor de la industria apodado Dusk Golem afirmó que escuchó que Konami ahora está trabajando en nuevas versiones de Metal Gear Solid 1, 2 y 3. Anteriormente, también se informó que el tercero, en particular, recibiría su remaster en algún momento en el futuro. Ahora, Dusk Golem también afirma que los predecesores también recibirán el tratamiento, diciendo que Konami buscará vender los tres individualmente o como un paquete.

Además, el Metal Gear original y Metal Gear 2: Solid Snake también vendrán juntos en la versión recopilada de la trilogía.

(2/2) heard about it), I've had it from an 100% source and not. The plan is to release the three remasters seperately, but also together as a collection (where also get the MSX versions of Metal Gear 1+2 if buy together). Just chiming in there, that is something coming.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 31, 2022