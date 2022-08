Fortnite tendría un concierto de Lady Gaga

Desde hace tiempo han ocurrido grandes eventos en el mundo de Fortnite, esto incluye claramente a los términos de temporadas y también los capítulos que Epic Games cierra y abre de vez en cuando. Sin embargo, también existen experiencias interactivas como conciertos, esto ya lo vimos con Travis Scott, Ariana Grande y ahora, se está hablando de Lady Gaga.

Aunque no está confirmado, hay indicios que apuntan a que la cantante tendrá un gran papel en el juego. Esto lo descubrió Fortnite Leaks & Info, con archivos para un nuevo emote llamado “Jug Band”. Si cuatro jugadores usan este emoticón al mismo tiempo, crearán una melodía que cubrirá la canción Poker Face.

Además de eso, Epic Games anunció a través de un comunicado que músicos como Lady Gaga estarán en el evento Rainbow Royale. Por ahora, se espera que su música se reproduzca en la radio del juego, pero el emoticón hace pensar que habrá más que eso. Esta sería la pista clave que indicaría un show de la cantante a manera de evento.

Okay, it is Lady Gaga…. 👀 https://t.co/NlAgIN1rx6 pic.twitter.com/BgujrcszfC

— Max // Fortnite Leaks & Info (@FNLeaksAndInfo) August 30, 2022