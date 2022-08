Marvel negoció los derechos del tema musical de los X-Men

Muchos fan se han dado cuenta de algo bastante característico en las últimas películas y series de Marvel, y eso es la utilización del tema musical clásico de los X-Men en producciones como Dr. Strange 2 y Ms. Marvel. Y si bien muchos creen que esta tonada le pertenece a Disney, realmente están equivocados, pues tuvieron que pagar una gran cifra de derechos.

Vale la pena mencionar, que estos derechos se compraron principalmente para el show de X-Men 97, mismo que va a continuar los acontecimientos del final que vimos hace algunos años atrás.

Esto es lo que comentó el consultor Eric Lewald, respecto a la adquisición del tema:

El tema musical de X-Men: The Animated Series no era necesariamente un trato cerrado cuando estaban produciendo el nuevo programa. Los derechos estaban por todas partes. Creo que una persona secundaria tenía los derechos de la música, así que fue una negociación para ellos. Obviamente, no puedes hacer el nuevo programa sin esa canción.