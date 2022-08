Pese al complicado panorama que tiene HBO Max, la plataforma de streaming aún no está lista para dejar de proporcionar una serie de estrenos que valen mucho la pena para el próximo mes de septiembre. De esta forma, aquí te decimos todo lo que HBO Max tiene preparado para nosotros.

En septiembre no solo veremos más episodios de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, sino que podremos disfrutar del regreso de Rick and Morty con su nueva temporada. De igual forma, Elvis, película que recibió una recepción mixta, estará disponible para el público en general. Estos son todos los estrenos de septiembre en HBO Max:

Películas:

-Cuatro días más: 2 de septiembre.

-Elvis: 2 de septiembre.

-Temporada siniestra: 9 de septiembre.

Series:

-Rick and Morty (Temporada 6): 4 de septiembre.

-Reyka: 9 de septiembre.

-Los espookys: 16 de septiembre.

-Batwheels: 17 de septiembre.

-The Hype (Temporada 2): 22 de septiembre.

-Hostages: 28 de septiembre.

Capítulos de House of the Dragon:

-4 de septiembre.

-11 de septiembre.

-18 de septiembre.

-25 de septiembre.

Documentales:

-Escapa de Kabul: 21 de septiembre.

Vía: HBO Max