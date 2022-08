Aunque el mercado de las consolas portátil actualmente está dominado por el Nintendo Switch y el Steam Deck, esto no quiere decir que no haya espacio para algunos competidores. Ya hemos visto varios intentos por parte de compañías, como Aya Neo, de posicionarse en este mercado, aunque el enfoque aquí está en la emulación y en llevar a Windows a todas partes. Ahora, estas no son todas las opciones en el mercado, ya que Logitech se está preparando para lanzar una portátil enfocada en el juego en la nube, y ya tenemos el primer vistazo a este hardware.

Pese a que por el momento no hay mucha información oficial, recientemente se filtraron las primeras imágenes de Logitech G, una consola portátil que es el resultado de la colaboración entre Logitech, la famosa compañía responsable de accesorios para consolas y PC, y Tencent, el gigante de China. De esta forma, las primeras imágenes nos muestran un diseño muy similar al Switch.

Lo que llama la atención, es que el Logitech G está enfocado en la nube, por lo que tendremos acceso a plataformas como Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Steam y más. Junto a esto, se habla del uso de un sistema Android. Sin embargo, por el momento no hay mucha información oficial disponible por el momento, por lo que tendremos que esperar un poco más para conocer detalladamente cómo es que todo esto se ve en acción.

A decir verdad, el mercado móvil es uno que parece no permite más competidores por el momento. Gracias a que el Switch y Steam Deck cubre casi todas las necesidades de los usuarios, solo hay espacio para consolas que se enfocan en la emulación, o que tratan de ofrecer una experiencia un poco más limpia, pero estas usualmente no están tan a la mano como la propuesta de Nintendo y Valve.

