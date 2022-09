Richard Tyler Blevins, mejor conocido como Ninja, es uno de los streamers de Fortnite más populares del momento en Twitch, posición que ha mantenido por años. Sin embargo, parece que esta etapa en su vida podría llegar a su fin, ya que el jugador ha señalado que se ha hartado del battle royale.

Recientemente, Ninja llevó a cabo uno de sus tantos streams, en donde, después de una sesión algo complicada, mencionó estar harto del tipo de jugadores a los que se ha enfrentado. Inmediatamente, Blevins decidió cerrar Fortnite, y acabó su sesión de una forma prematura e inesperada.

Junto a esto, Ninja también se ha tomado un descanso de las redes sociales, abandonando su cuenta de Twitter después de publicar el siguiente mensaje:

I just need a break…I don't know when I will be back, or where

— User Not Found (@Ninja) September 1, 2022