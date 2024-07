Revelan cuánto cobran por presentar un tráiler en Gamescom

A pesar de que ya tuvimos los eventos del verano de videojuegos, todavía hay algunas presentaciones que se deben tener a consideración, dos de ellas son Tokyo Game Show y también Gamescom, y hablando de esta última, se han dado nuevas noticias de forma reciente. No hablamos de anuncios ni nada parecido, sino cuánto cobra la convención para que las empresas de videojuegos se puedan presentar ahí, concretamente quienes desean aparecen con un tráiler en medio del Opening Night Live.

Los informantes han podido acceder al formulario de registro para el evento que se lleva a cabo en Alemania, y encontraron que un simple anuncio de 30 segundos cuesta la asombrosa cifra de 115.000 €, y los precios suben a 165.000 €, 215.000 € y 265.000 € para anuncios de 60 segundos, 90 segundos y 120 segundos. Es decir, el primer tier equivale a unos 90.000 dólares, precios que subirán más conforme los años pasen y la inflación se haga presente.

Las reservas para el show principal se agotan ahora a pesar de todos estos cobros, pero una búsqueda rápida a través del confiable archivo de internet revela cuánto habrá pagado un estudio por su juego para ser mostrado durante Opening Night Live, y los costos son altos. También hay algunos juegos que son elegidos por apadrinamiento, y que esos se llevan un lugar durante la presentación sin tener que pagar por el privilegio, así que no todo el mundo va a pagar las cantidades descritas anteriormente.

No está de más decir, que esto no es por tener un espacio en el showfloor, en el cual la gente puede entrar a probar los próximos juegos que salen en los próximos meses, sino so lo se trata de segundos para aparecer en el show en forma de avance, algo que no le resulta readituable a las empresas indies. La ceremonia de Gamescom empezará el próximo 20 de agosto, y ya se mencionó que no habrá anuncios de gran relevancia.

Vía: Techraptor