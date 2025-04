I Hate This Place llegará a Nintendo Switch

Aunque el Switch 2 está a unos meses de distancia, esto no significa que el Switch deje de recibir nuevos juegos. De esta forma, se ha confirmado que en el verano de este año llegará I Hate This Place, un survival horror de mundo abierto, a la consola de la Gran N, dándole a los jugadores una experiencia que los mantendrá entretenidos.

I Hate This Place es un juego desarrollado por Rock Square Thunder, y nos presenta una experiencia de terror enfocada en la supervivencia en un mundo abierto. Lo interesante, es que este título será publicado por Broken Mirror Games, el nuevo sello de Bloober Team.

El juego nos pone en el papel de Elena, quien despierta sin querer una fuerza malévola, y debe luchar por sobrevivir en un mundo cada vez más letal. Junto a esto, el estilo visual está inspirado en el cómic del mismo nombre, con estilo visual que toma elementos de este medio para crear una experiencia que destaca inmediatamente.

Lamentablemente, no hay fecha de lanzamiento, pero se espera que I Hate This Place esté disponible en PS5, Xbox Series X|S, Switch y PC en algún punto del 2025. En temas relacionados, Bloober Team quiere hacer un juego de horror de The Lord of the Rings. De igual forma, Bloober Team y Konami anuncian nueva colaboración.

Vía: Gematsu