Se confirma el precio de Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Dentro de la presentación de hace dos días de Nintendo Switch 2 se mostró un proyecto bastante interesante, Welcome Tour, un juego que al igual que otros a lo largo de la vida de la compañía, demuestra las capacidades de la consola, sobre todo el tema utilizar los Joy Con como un mouse. Sin embargo, algo que la gente no esperaba, es que se fuera a tratar de una aplicación de pago, y lo peor es que no comentaron cuánto se iba a cobrar para poder acceder.

Como mencionamos a diferencia de lo que muchos esperaban, esta experiencia no será gratuita para mala fortuna de los bolsillos. La compañía confirmó que esta demostración interactiva, que sirve para mostrar las nuevas funciones del sistema a través de minijuegos, tendrá un costo de $6.12 USD. La información proviene de la página oficial japonesa de Nintendo, donde se anunció que el Welcome Tour costará ¥990, lo que equivale a poco más de seis dólares. Aunque el precio es bajo, la decisión de cobrar por esta experiencia generó críticas, especialmente si se compara con el enfoque de otras consolas, como PS5, que incluyó Astro’s Playroom sin cargo adicional como parte de su salida. Muchos usuarios ya han expresado su frustración, no tanto por el precio del hardware del Switch 2, sino por el costo elevado del software. Un ejemplo es Mario Kart World, que saldrá a la venta por $80 USD en su versión física, lo que representa un aumento importante respecto a entregas anteriores de Nintendo. Este movimiento refuerza la percepción de que la empresa busca capitalizar cada parte del ecosistema del Switch 2, incluso en áreas que anteriormente eran gratuitas, como las demos. Ahora, resta ver si el Welcome Tour ofrecerá lo suficiente como para justificar su precio. Este llegará de forma exclusiva digital el 5 de junio. Vía: NL