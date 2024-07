El interesante regreso de PlayStation al Tokyo Game Show

En medio de diversos claroscuros en la industria de los videojuegos, derivado de los recientes despidos por el cierre del estudio Piranha Games, propiedad de Embracer Group y el debate por el incremento en las tarifas del servicio de suscripción Xbox Game Pass, ha sucedido un acontecimiento totalmente inesperado.

Lo anterior se remite a que PlayStation ha confirmado que asistirá al Tokyo Game Show (TGS) del presente año, el cual se celebrará del 26 al 29 de septiembre, generando reacciones positivas en la prensa y levantando el hype en la comunidad gamer, sobre qué podría develarse.

Desde 2020, Sony no ha acudido a ningún evento especializado de manera presencial, pues no sólo canceló su participación en la citada feria japonesa, sino que hizo lo propio en el extinto E3 y la Gamescom, además de cesar el denominado PlayStation Experience.

La maniobra actual trae implicaciones de fondo y diversas especulaciones que se irán vislumbrando con el paso del tiempo. Para empezar, es una realidad que Japón se ha convertido en un mercado prioritario para PlayStation porque a pesar de que PS5 vende bien, no tiene el mismo posicionamiento que Nintendo Switch.

Los ejecutivos de Sony pretenden que la situación comercial de su consola sea más parecida a los territorios de Estados Unidos y Europa, donde ha logrado colocarse como la plataforma más vendida por varios meses consecutivos y busca aprovechar el ciclo de vida decreciente del sistema híbrido de la gran N.

Respecto a las novedades, ha trascendido que Sony podría presentar en el TGS, el rumorado modelo Pro de PlayStation 5, incluyendo mayores detalles y una versión jugable de Death Stranding 2: On the Beach, así como promocionar por todo lo alto el remake de Silent Hill 2.

No se descarta que pudiera existir alguna sorpresa de títulos no anunciados en el marco first party o mediante un acuerdo de exclusividad con terceros desarrolladores, toda vez que acudirán otras empresas como: Bandai Namco, Capcom, Inti Creates, Koei Tecmo, Level 5 y Playism, por mencionar algunas.

A pesar de los altibajos que ha sufrido el Tokyo Game Show a raíz de la pandemia del COVID 19, no puede negarse que esta exposición ha servido como parteaguas para que las compañías en el sector del entretenimiento hayan hecho anuncios muy reveladores y en esta ocasión, podría ser el turno de PlayStation.