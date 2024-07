Traductores se ponen en contra de las políticas de Nintendo

Nintendo ya se puede considerar como una marca mundial, por ende tiene que tratar de llegar a todo el público posible, y eso se logra mayormente por la localización en sus videojuegos, pues estos ya incluyen muchos idiomas para que nadie se quede fuera de experimentar títulos en su lengua natal. Eso es posible gracias a los traductores, algunos que son de planta para la propia empresa y otros que trabajan de forma externa, y justos con estos últimos han surgido ciertas polémicas.

Muchos de estos trabajadores freelancer se han quedado de forma reciente con los dueños de Mario, dado que las políticas de laborar en este formato tiene sus consecuencias, y eso se resume a no aparecer en los créditos de las obras en las cuales trabajaron, esto va desde Animal Crossing: New Horizons hasta The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Y es que por cuestiones de contrato, no pueden decir que hicieron dichas adaptaciones de idioma, ya sea en los guiones o los propios menús de juego.

Entre las reglas que Nintendo pone, se incluye que los responsables de las traducciones no pueden poner que trabajaron en ciertos juegos en sus CV públicos ni los personales que se entreguen a empresas contratantes. De hecho, dentro de un lugar conocido como Localsoft han tenido problemas al conseguir trabajo, pues no pueden confirmar que laboraron con la compañía roja. Además, esta confidencialidad se rompe hasta dentro de 10 años, mucho tiempo como para que la gente permanezca en el anonimato.

No está de más comentar que la Asociación Internacional de Desarrolladores de Juegos (IGDA) actualizó hace no mucho su guía de “políticas de acreditación de juegos” para mejorar los estándares de la industria en general, y que no haya diferencias con ninguna de las compañías grandes. Esto podrá hacer futuras generaciones de traductores tengan mejores derechos, pues ya quieren convertir a las leyes en obligatorias.

Vía: Nintendo Life