La gran N apuesta todo por Nintendo Switch 2

Después de múltiples rumores y meses de espera, finalmente Nintendo ofreció toda la información relacionada con su siguiente generación de consola híbrida, desvelando que será una plataforma con innovaciones y sobre todo con un aluvión de títulos para todos los gustos.

Nintendo Switch 2 estará disponible el próximo 5 de junio con una resolución en modo portátil de 1080p y 120 cuadros por segundo, mientras que al conectarla al televisor alcanzará una fidelidad de 4K y 60 fps, lo que dará cabida a una gran fluidez en la jugabilidad y la visualización de texturas.

El control pro recibirá modificaciones y ahora contará con botones traseros para asignarlos a otros que sean de nuestra preferencia. En paralelo, habrá una cámara que servirá para interactuar con otros gamers alrededor del planeta, muy en la tendencia de los streamers.

Mario Kart World dará el banderazo de salida de este nuevo sistema y tendrá un precio de lanzamiento de $80 dólares americanos en su versión física y $10 abajo si se opta por la digital, evidenciando que Nintendo también se ha subido al alza de precios y esta práctica marcará la pauta en el mediano plazo.

Al más puro estilo de PlayStation 5, Nintendo Switch 2 permitirá que juegos de su antecesora puedan ser disfrutados con mejoras y contenido adicional, pagando por la actualización respectiva, aunque por el momento se desconoce cuál será el importe monetario que cubrir.

En este apartado se encuentran Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World, Metroid Prime 4: Beyond, Pokémon Legends: Z-A, Super Mario Party Jamboree: Jamboree TV, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Por supuesto que otras novedades exclusivas para Nintendo Switch 2 en la modalidad first party harán su arribo, entre los que destacan Donkey Kong Bananza, Drag X Drive, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Kirby Air Riders y Nintendo Switch 2 Welcome Tour.

En colaboración con estudios externos pero que solamente se darán cita en este nuevo ecosistema se encuentran The Duskbloods, el nuevo proyecto de FromSoftware previsto para 2026, y Daemon X Machina Titanic Scion, la secuela de la producción de disparos lanzada en 2019.

El servicio de suscripción Nintendo Switch Online + Expansion Pass recibirá a GameCube y seremos capaces de revivir grandes clásicos como F-Zero GX, Soulcalibur II y The Legend of Zelda: The Wind Waker. Siendo habitual, habrá nuevas incorporaciones de manera periódica.

Por si fuera poco, Nintendo Switch 2 tendrá un apoyo sobresaliente por parte de otras compañías y como aperitivo sabemos que en los siguientes meses podremos disfrutar de Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Elden Ring: Tarnished Edition, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Hades II, Project 007, Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition y Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, por mencionar algunos.

Nintendo ha vuelto a demostrar que su magia es interminable y el éxito que ha cosechado con su primer dispositivo híbrido, podrá ser sostenible a largo plazo con una nueva consola que brindará una transición amigable, pero por encima de ello, nuevas experiencias a nivel jugable.