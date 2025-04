El Nintendo Switch 2 es una consola con una recepción mixta. Si bien muchos están contentos con las innovaciones que tendrá el hardware, su precio ha causado una serie de controversias. Ahora, uno de los grandes misterios de la nueva generación de la Gran N ya tiene una respuesta, puesto que por fin sabemos cuánto van a costar los juegos mejorados de Switch en Switch 2.

Aunque por el momento no hay un precio oficial en dólares, y menos en pesos, GAME, la famosa cadena de juegos en Europa, ha revelado que The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition van a costar €79.99 euros, lo mismo que Mario Kart World.

Esto significa que, al menos en el caso de Tears of the Kingdom, la mejora para la nueva consola de Nintendo valdrá €10 euros más para todos aquellos que ya tengan su copia, ya sea física o digital. Esto es un aumento considerable y que, similar a lo que está pasando con el Switch 2 y sus juegos, el público no está contento con la dirección que está tomando la compañía japonesa.

En el caso de estos dos juegos, las versiones de Switch 2 nos permitirán disfrutar de estas aventuras a 4K y 60fps. Junto a esto, aquellos con Switch Online también podrán acceder a una aplicación móvil que funcionará como una guía que nos indique la ubicación de Shrines, Kokoro Seeds, y otros puntos de interés a lo largo de Hyrule.

Pese a que aún quedan por ver los precios oficiales en nuestra región, todo indica a que, similar a lo que está haciendo PlayStation, la mejora a Switch 2 para todos aquellos que tiene la versión de Switch 1 será de $10 dólares más, mientras los títulos físicos para la nueva consola verán reflejado este incremento. En temas relacionados, Nintendo retrasa las pre-órdenes del Switch 2. De igual forma, comparativa nos muestra cómo se ve Pokémon Legends: Z-A en Switch y Switch 2.

Nota del Autor:

$10 dólares por la mejora es algo normal hoy en día. El problema que muchos tienen, es que Nintendo está siguiendo los pasos de PlayStation y Xbox, algo que por años se pensó nunca iba a ser el caso. Es una dirección que demuestra el cambio de directiva que tuvo la compañía tras la salida de Reggie y la muerte de Iwata.

Vía: Hipertextual