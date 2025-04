Hidetaka Miyazaki revela qué es The Duskbloods

Una de las mayores sorpresas del pasado Nintendo Direct fue The Duskbloods, la nueva exclusiva del Switch 2 a cargo de FromSoftware. El título no solo llamó la atención por una estética claramente inspirada en Bloodborne, sino que dejó muchas dudas. Afortunadamente, Hidetaka Miyazaki, director de este proyecto, ha respondido algunas de estas preguntas.

En una extensa entrevista con Nintendo, Miyazaki reveló varios detalles interesantes sobre The Duskbloods, como el hecho de que este título fue concebido para el Switch 1, pero la Gran N convenció al director de transformar esta entrega en una exclusiva de su nueva consola. Junto a esto, se ha revelado que el título nos pone en los pies de guerreros vampíricos llamados Juramentados de Sangre, quienes compiten por la “Primera Sangre”, que ocurre cuando la sociedad humana llega a su fin durante un evento llamado “El Crepúsculo de la Humanidad”, lo cual explica su enfoque en el multiplayer.

En The Duskbloods tendremos acceso a poderes especiales gracias a su sangre mágica, como correr, realizar supersaltos y saltos dobles. También contaremos con una amplia gama de armas, incluyendo pistolas, y cada personaje podrá atacar a distancia de alguna forma. En lugar de crear un personaje desde cero, los jugadores podrán elegir entre más de una docena de clases, cada una con diseños y arsenales únicos, aunque Miyazaki asegura que habrá un nivel de personalización.

Sin embargo, la experiencia general será diferente a lo que muchos están acostumbrados con el estudio, puesto que The Duskbloods es un multiplayer enfocado en partidas específicas, en lugar de algo orientado a la exploración. Los jugadores empiezan en una zona central, entran en una partida y el último jugador en pie gana. Junto a esto, también existe la posibilidad de crear equipos para derrotar a jefes específicos. El objetivo es recolectar la mayor cantidad de puntos posibles, los cuales determinan al ganador de una partida.

Los juegos de FromSoftware son conocidos por su profunda, esotérica y evocadora creación de mundos. Miyazaki afirma que esto no se ha abandonado en The Duskbloods, pero gran parte de esto ocurrirá cuando los jugadores personalicen su “historia y destino de sangre” con objetos obtenidos entre partidas. La forma en la que esto funciona, es que cada clase tiene metas específicas, más allá de la recolección de puntos, que no determinan qué harán en una partida, sino cómo evolucionará su historia.

Aunque hay muchas dudas sobre The Duskbloods, pero las declaraciones de Miyazaki aclaran algunas de las preguntas importantes de los jugadores. Solo nos queda esperar al lanzamiento de The Duskbloods exclusivamente en Switch 2 en algún punto del 2026. En temas relacionados, este es nuestro previo de Elden Ring: Nightreign. De igual forma, retrasan las pre-órdenes del Switch 2.

Nota del Autor:

The Duskbloods claramente luce interesante, pero el hecho de que sea multiplayer, no me atrae del todo. Claro, estamos hablando de un juego de FromSoftware dirigido por Miyazaki, por lo que hay mucho potencial aquí. El resultado final amerita, al menos, una mirada.

Vía: Nintendo