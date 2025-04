¿Hyrule Warriors: Age of Imprisonment será canónico?

Nintendo ha confirmado que el nuevo título de la saga será completamente canónico dentro de la línea temporal oficial de la franquicia. La información fue revelada tras la presentación del juego, aclarando que sus eventos se alinean directamente con lo establecido en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Además, no olvidemos que Hyrule Warriors: Age of Calamity, prometió ser canon y al final se trató de un What if.

El juego, desarrollado por Koei Tecmo en colaboración con Nintendo, narrará la Guerra de la Prisión, un conflicto antiguo que precede a los sucesos de Tears of the Kingdom. Esta entrega ofrecerá una visión única de cómo se desencadenó el caos en esta era de Hyrule, abordando aspectos no contados de su historia y conectando directamente con el lore ya conocido.

Con su estilo de combate característico contra hordas de enemigos, Age of Imprisonment permitirá a los jugadores tomar el control de personajes como la Princesa Zelda, el Rey Rauru y otros rostros conocidos del pasado de Hyrule. La narrativa promete expandir el trasfondo histórico con un enfoque más bélico y emocional.

El título estará disponible este invierno como exclusivo de Nintendo Switch 2, ofreciendo tanto a veteranos como a nuevos jugadores una experiencia cargada de acción y elementos narrativos clave para comprender mejor el universo que rodea a Hyrule. Aún no se sabe si los jugadores de Switch 1 tendrán una versión para la consola.

