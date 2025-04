Palworld podría llegar al Nintendo Switch 2

Aunque su popularidad ha disminuido, Palworld sigue siendo recordado como un juego sumamente popular, el cual, notablemente, no está disponible en Nintendo Switch. Sin embargo, con la siguiente consola de la compañía japonesa en el horizonte, los desarrolladores de Palworld están considerando llevar este título al Switch 2.

Si bien muchos pensaron que Palworld no está disponible en Switch debido a la demanda que hay con The Pokémon Company, John ‘Bucky’ Buckley, director de comunicaciones de Pocketpair ha revelado que esto se debe a que la consola no podría soportar este título. Sin embargo, con el Switch 2 esto podría ser una realidad. Esto fue lo que le comentó a IGN durante GDC 2025.

“Si pudiéramos hacer que el juego funcionara en la Switch, lo haríamos, pero Palworld es un juego robusto. Todavía no hemos visto esas especificaciones. Como todos los demás, estamos esperando. Estoy recorriendo la GDC esperando que alguien me las diga, pero todos con los que he hablado dicen que ni siquiera las han visto. Si es lo suficientemente robusto, vale la pena considerarlo al 100%. Hicimos mucha optimización para Steam Deck, con lo que quedamos muy satisfechos. Aún queda trabajo por hacer, pero estamos muy contentos con el resultado. Así que nos gustaría tenerlo en más consolas portátiles si es posible”.

Por el momento, no hay planes oficiales de llevar Palworld al Nintendo Switch 2, pero tampoco se descarta esta posibilidad. Solo nos queda esperar a que más información esté disponible en un futuro. En temas relacionados, creadores de Palworld lanzan juego en Switch. De igual forma, esta es la razón por la cual Nintendo y Pokémon han demandado a Pocketpair.

