Pokémon Legends: Z-A llegará al Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 este año. Similar a lo que sucederá con Metroid Prime 4: Beyond, este título tendrá una serie de mejoras visuales y de rendimiento en la nueva consola de la Gran N. De esta forma, una comparación nos muestra todo lo que nos espera en esta aventura.

Por medio de redes sociales, un usuario compartió una comparativa de Pokémon Legends: Z-A corriendo en Switch y Switch 2, tomando como punto de partida los tráilers que han salido hasta el momento y el vistazo que formó parte del pasado Nintendo Direct.

Oh yeah, I made a comparison of Pokémon Legends Z-A on the Switch vs Switch 2. I used footage from both the first and second trailer to try and match similar shots / animations. pic.twitter.com/46EtkneAMW

— GatorEX (@GatorEXP) April 3, 2025