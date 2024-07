El Cybertruck de Tesla llega a Fortnite

Actualmente, parece que Epic Games está tratando de expandir el concepto de colaboración con Fortnite a nuevos territorios. Si bien ya hemos visto personajes de cómics, películas y videojuegos en el battle royale, personajes reales también han formado parte de este título, y la más reciente colaboración le da la oportunidad a los jugadores de tomar el control del infame Cybertruck.

Por medio de sus redes sociales, Epic Games anunció una colaboración entre Epic Games y Tesla, la cual agrega el Cybertruck al mapa del battle royale. Esta no es una skin o un ítem especial, sino un vehículo que todos los fans pueden utilizar para moverse a lo largo de toda la isla. Aunque por el momento no hay detalles, se espera que este carro sea mucho más resistente en comparación con otros medios de transporte en Fortnite.

Catch a ride in the @tesla Cybertruck in Fortnite tomorrow! pic.twitter.com/CA8xuYQreS

— Fortnite (@FortniteGame) July 22, 2024