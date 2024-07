Wolverine llega a Fortnite con nueva skin

Desde hace ya algunos años el Battle Royale por excelencia, Fortnite, ha logrado hacerse poco a poco con el cariño de muchos jugadores contemporáneos, ya que han sabido hacerse de un lore a pesar de tratarse de experiencias multijugador, a eso se suman invitados que llegan de todos lados, ya sea de la cultura pop hasta los musicales. Con esto en mente, se ha anunciado hace poco el regreso de Wolverine, llegando justo a tiempo para la nueva película que estrenará en un par de semanas más.

Sin embargo, ha algo bastante singular con esta versión de Logan, dado que se trata de cierto aspecto muy particular que se ha visto en los cómics, y eso es el Arma X, donde podemos ver al personaje siendo un experimento mutante que ha sido reemplazado totalmente de adamantium en sus huesos. Material que puede ser igual de potente como el famoso vibranio del cual se habla mucho en el UCM, y se piensa que será el nuevo recurso cuando los X-Men lleguen a ese universo de películas.

Aquí le puedes echar un vistazo:

En estos momentos la franquicia de los mutantes está muy activa, pues hace no mucho tuvimos un revival bastante llamativo para la plataforma de Disney+, y que confirmaron la segunda temporada para dirigirse hacia una posible tercera en caso de que le vaya bien en ganancias. Y por si fuera poco todo esto, hace un par de semanas se anunció por parte de Capcom una colección de Marvel Vs. Capcom, donde en los títulos a seleccionar se encuentra X-Men: Children of the Atom.

Recuerda que puedes adquirir el skin por 2,000 pavos de Fortnite. El juego está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC y Móviles.

Vía: Youtube

Nota del autor: Estamos en una época muy Wolverine, pues tenemos las series, la película con Deadpool, el regreso de los juegos de Capcom y no se diga quel próximo año Insomniac lanzará el juego dedicado al personaje. Marvel está apostando mucho por Logan en esta ocasión.