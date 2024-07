¿Hay nuevo juego de Banjo Kanzooie en desarrollo?

Desde hace muchos años, los fanáticos de Rare y Xbox han estado esperando un anuncio en común, un nuevo Banjo Kazooie con las bondades que nos ofrecen las consolas y demás tecnologías del momento, pues no olvidemos que el último juego se trato de un experimento fallido que fácil lapidó la saga. Sin embargo, la esperanza regresó a los seguidores cuando se anunció la invitación de sus personajes principales en Super Smash Bros. Ultimate, siendo un aire fresco en cuanto al diseño de los mismos.

Por bastante tiempo se ha llegado rumorear que una entrega fresca está en desarrollo, el cual podría estar en manos de otro estudio de Microsoft, pero no se ha llegado a algo en concreto, y ahora uno de los grandes insiders de la actualidad ha venido a romper las pocas ilusiones de la gente. Según ha mencionado el usuario Jez Corden de Windows Central, no hay un título de esa marca en desarrollo en el momento, no descarta que podría hacerse uno en el futuro, pero por ahora no habría nadie interesado en hacerlo.

Acá lo mencionado:

No sé si nunca, pero puedo decirles ahora mismo, categóricamente, que no hay ningún juego de Banjo en desarrollo a partir de este podcast del 26 de junio de 2024. No hay ningún juego de Banjo en desarrollo en este momento.

Vale la pena mencionar, que esta afirmación al final podría estar a debate, después de todo hay otros insiders que afirman sí hay juegos de la saga al menos en etapa de planeación, por lo que solo queda esperar si Xbox tiene algo que decir en los siguientes años por venir. Realmente no se ha tenido una entrega en forma desde Banjo-Tooie del año 2000, ya que los fans no cuentan las entregas de Game Boy Advance y tampoco el 360.

Recuerda que casi todas las entregas están disponibles en la compilación de Rare Replay.

Vía: Insider

Nota del autor: Es muy triste que esta franquicia ya no tenga la oportunidad de resurgir, y no es como que Xbox tenga algún interés de darle más vida. Al menos es un buen recuerdo, con eso nos quedamos.