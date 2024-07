Todos hemos soñado con tener nuestra Master Sword. Sin embargo, la realidad es que caminar con una espada en la vía pública va a causar algún problema. Esto es algo que le sucedió a Anthony Bray, el cual fue arrestado por posesión de una espada afilada, la cual era una réplica de la icónica arma de Link.

El pasado mes de junio, Bray estaba caminando por la calle después de comprar una réplica de la Master Sword. Sin embargo, poco después fue arrestado por cargar un arma punzocortante en público. La espada estaba afilada y media más de 15 centímetros, por lo que la policía local actuó inmediatamente. Esto fue lo que se comentó el sargento Spellman de la Unidad de Investigaciones de la Patrulla al respecto:

“La hoja estaba dentro de una funda y podía liberarse de ella con solo presionar un botón. Tenemos tolerancia cero con los artículos con cuchillas en público, y Bray ha incumplido esto. Es posible encontrar juguetes que no sean hojas de seis pulgadas. Es posible no caminar por la calle sosteniéndolos frente a ti. Con un poco más de conciencia, Bray podría haber evitado por completo el contacto con nosotros”.

Ahora, Bray no solo tiene que pagar una multa de £154 libras, sino que tendrá que cumplir una condena de cuatro meses en prisión, lo cual muchos han llamado una exageración. Todo parece indicar que el individuo se encontró con la gente equivocada en el momento menos oportuno. En temas relacionados, así se vería Echoes of Wisdom al estilo de Tears of the Kingdom. De igual forma, esta es la relación entre este nuevo título y un clásico en la serie.

Nota del Autor:

Es una lástima este caso. Claramente, el sujeto no deseaba usar la espada como un arma, y aunque la declaración de la policía parece indicar que Bray alardeó sobre su compra frente a ellos, esto no es suficiente para meterlo a la cárcel por cuatro meses.

Vía: Eurogamer