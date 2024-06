La mayor sorpresa del Nintendo Direct de hoy fue, sin duda alguna, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, el cual será la primera aventura oficial protagonizada por la princesa de Hyrule. El primer tráiler de esta entrega deja esto muy en claro, pero algo que inmediatamente muchos notaron fue la locación de esta entrega, la cual ya hemos visto en el pasado.

Si el apartado visual y el diseño de los personajes no dejaron esto en claro, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se llevará a cabo en el mismo mapa que vimos en A Link to the Past y A Link Between Worlds. Si bien aún no tenemos información oficial, ya se han encontrado pistas en donde podemos ver que este será el caso. Por medio de redes sociales, un usuario logró identificar un par de zonas que comparten esta nueva versión de Hyrule, y el mundo de la entrega de 16-bits.

Esta no sería la primera vez que Nintendo reutiliza el mapa de A Link to the Past, puesto que A Link Between Worlds también se desarrolla en este mundo. Lo interesante, es que la entrega de 3DS es una secuela de los eventos de SNES. Sin embargo, actualmente se desconoce si The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sigue este camino, forma parte de una línea alterna, o simplemente fue una decisión tomada para ofrecerle al jugador un espacio similar en donde experimentar.

Además del Hyrule que ya conocemos de memoria, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom contará con un sistema de progresión bastante libre, claramente inspirado por lo que se logró con Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, por lo que será interesante ver cómo es que esta nueva filosófica se puede aplicar a un espacio mucho más pequeño y organizado como lo es el mapa de A Link to the Past.

Te recordamos que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom llegará al Nintendo Switch el próximo 26 de septiembre de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta entrega aquí.

Nota del Autor:

No puedo esperar para jugar The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Esta entrega luce exactamente como algo que los fans han estado esperando por años, y el gameplay es claramente un experimento que trata de unir dos filosóficas de diseño y ver si el futuro de la serie puede irse por este lado, o si es momento de seguir experimentando hasta encontrar el camino correcto.

Vía: hikaru_tsukushi