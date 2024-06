Creadores de TikTok lanzan su propio Instagram

Hoy en día, la mayoría de las aplicaciones más populares del mercado comparten muchos elementos. Un ejemplo de estos son los reels, o shorts, o stories, o como sea que desees llamarle al formato videos de corta duración. Ahora, se ha revelado que los creadores de TikTok han creado su propio Instagram.

Recientemente, Bytedance, la empresa detrás de TikTok, lanzó al mercado Whee, aplicación que funciona igual a Instagram, pero con la diferencia de que esta nueva red social está enfocada en compartir contenido solamente a amigos y familiares, a diferencia del software de Meta, el cual permite que todos tengan acceso al contenido de cada usuario posible.

Si bien Whee ya está disponible, la aplicación solo se ha activado en las tiendas digitales en cortos países. En el caso de México y Estados Unidos, la red social de Bytedance aún no está disponible. Considerando todas las regulaciones que se le han hecho a TikTok en los últimos meses, esta podría ser una alternativa de la compañía de China para mantenerse presente en occidente.

Actualmente, Whee nos presenta tres opciones. La primera es cámara, con sus respectivos filtros; seguido de feed, el cual presenta un diseño idéntico al de Instagram; y mensajes, en donde se muestran los mensajes que se pueden compartir con amigos, y solo con aquellos que tengas establecidos en una relación formal, por lo que no cualquier puede tener una conversación aquí.

Considerando que este es un lanzamiento suave, Bytedance podría simplemente no lanzar Whee en nuestra región, e incluso es capaz de eliminar la aplicación por completo. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta red social. En temas relacionados, este es el videojuego más popular en TikTok. De igual forma, la compañía integra la inteligencia artificial en sus comerciales.

Nota del Autor:

Está bien que Whee no esté disponible en nuestra región. Hay cientos de aplicaciones que simplemente no llegan a nuestras manos, y no hay algo de malo con eso. Muchos ya usamos Instagram, y es casi imposible que dejemos esta aplicación para usar un software idéntico, pero con menos funciones.

