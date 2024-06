Ofrecen multiplayer gratis en consolas PlayStation

Para quien no lo sepa, jugar videojuegos en línea en las consolas ya no es gratuito, dado que en Nintendo, Xbox o PlayStation hay que pagar una membresía con diferentes precios que otorgan unas ventajas extras a los usuarios, esto en forma de títulos gratuitos que pierden su validez cuando el usuario deja de hacer sus pagos mensuales. Y a pesar de que hay buenas ofertas, no todos están convencidos de dar su dinero a las empresas, pero Sony han lanzado una alternativa que les hará pensarse las cosas dos veces.

Se confirmó que el próximo fin de semana de 22 y 23 de junio, los usuarios podrán jugar cualquiera de sus títulos completamente gratis en consolas como PS4 o PS5, desde juegos como GTA Online hasta el último Call of Duty que se ha puesto a la venta dentro del mercado. Por lo que los usuarios verán si vale la pena usar su dinero en una membresía mensual, o si al final no tiene sentido hacer dicho gasto.

Acá la descripción de PS Plus:

Una suscripción de PlayStation Plus Premium te permite transmitir títulos de PS5 bajo demanda a tu consola PS5 desde el catálogo de juegos de PlayStation Plus y escoger títulos de tu propia colección de juegos adquiridos en PlayStation Store.

Recuerda que hay tres niveles diferentes de membresía, por lo que lo mejor será explorar las opciones antes de hacer el pago.

Vía VGC

Nota del autor: Es una buena idea para dar a conocer a los usuarios si en realidad lo suyo es el online y si eso pasa es hora de pasar factura. No obstante, quien casi no prende la consola no valdría la pena hacer el gasto.