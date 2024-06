Encuentran sarcófago con dibujo de Marge Simpson

Aunque muchos piensen que ya se había explorado casi todo el mundo, aún quedan algunos rincones que no han sido descubiertos por el hombre de la actualidad, y eso nos lleva a hallazgos interesantes dentro de pirámides y sitios que antes eran establecidos como ciudades prehistóricas. Y de forma reciente encontraron un sarcófago en el Medio Egipto, y establecieron que miembros de la Secretaría General del Consejo Supremo de Antigüedades mencionaron que tenía un dibujo muy curioso dentro.

Reportan que los expertos encontraron en un lugar conocido como Reino Nuevo (c. 1550 a. C. – c. 1069 a. C.) un ataúd de madera de una mujer llamada Nany que data de finales de la XX Dinastía. Según los jerogíficos y el papiro encontrado en el sarcófago, la mujer fue una cantante de Djehouti, dios egipcio de la luna y la escritura. Y también había otro sarcófago, este de Tadi Ist, hija del Sumo Sacerdote de Djehouti en Ashmunein que tiene su propio dibujo dentro.

Lo que más llama la atención, es el hecho de que este parece una calca de ni más ni menos que Marge Simpson. Acá el video del hallazgo:

En este dibujo llama bastante la atención que las ropas que lleva son verdes, aunque no se trata tal cual de algún vestido como la madre de la familia, a eso se agrega la piel amarilla que tal vez debió tornarse así con el pasar de los años y el encierro de dicha pieza histórica. De igual forma, en la parte de la cabeza no se trata de cabello, sino un sombrero estilo Cleopatra, pero que como muchos tienen en su cabeza la forma de Marge, de inmediato lo interpretaron como su larga melena azul.

Nota del autor: Es un poco raro que ya todo lo asociemos directamente con productos de la cultura pop. Es una hallazgo interesante, pero esa imagen de Marge ahora no la podremos ignorar por mucho que queramos.