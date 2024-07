Gracias al lanzamiento de Shadow of the Edrtree, las conversaciones acerca de la dificultad en Elden Ring han revivido, y en esta ocasión parece que la comunidad es mucho más agresiva. Ahora, un reciente video por parte de Alanah Pearce, quien actualmente trabaja como escritora en Santa Monica, ha creado una conversación bastante interesante, puesto que asegura que el verdadero problema con los juegos de FromSoftware es la accesibilidad.

En su más reciente video, Pearce, quien también trabajó previamente en IGN, señaló que la dificultad no es el problema con Elden Ring, sino el hecho de que el juego no es lo suficiente accesible con personas con alguna discapacidad. Lo que llamó la atención del público, es que la escritora ha señalado que el tener un bebé de dos años puede ser considerado una discapacidad. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Cuando pido accesibilidad, en realidad no estoy pidiendo un modo fácil. Esa no es la intención. Esto es lo que quiero explicar en lo que respecta a la accesibilidad: las personas discapacitadas, también existen múltiples tipos de discapacidades, especialmente en lo que respecta a los juegos. Hay discapacidades a largo plazo, discapacidades situacionales, discapacidades temporales; cuenta como una discapacidad en lo que respecta a un videojuego como Elden Ring si tienes un hijo. Tienes un niño de dos años mientras estás intentando jugar a Elden Ring, y no puedes ponerle pausa [al juego]. Esa es una discapacidad situacional que tienes donde el juego, al no tener la opción de pausar, por ejemplo, es un obstáculo para tu discapacidad particular, una discapacidad situacional. Es posible que tengas que hacer una pausa para evitar que tu hijo introduzca un tenedor en un enchufe”.

Este comentario ha causado la burla de muchas personas, quienes han señalado que tener un bebé no debería ser considerado una discapacidad. Lo interesante, es que la perspectiva de Pearce proviene desde el punto de vista de un desarrollador, el cual tiene que tomar en cuenta la situación de los jugadores, y no utiliza “discapacidad” de una forma en la que muchos asocian este término.

Al final del día, es cierto que Elden Ring carece de opciones de accesibilidad, ya sea que estemos hablando de una lista de preferencias como las que encontramos en los títulos de Naughty Dog, o un simple botón que nos permite pausar el juego. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Shadow of the Erdtree. De igual forma, George R.R. Martin habla sobre la adaptación de Elden Ring.

Nota del Autor:

Aquí el problema del público es la palabra “discapacidad”. Es cierto que tener un bebé puede afectar la forma en la que juegas, y no tener una forma de pausar un juego es un impedimento para que algunas personas disfruten de cierta experiencia. No es el fin del mundo, pero es algo que es extraño no tener hoy en día.

Vía: Alanah Pearce