Hace un par de días surgió el rumor de una posible adaptación de Elden Ring, ya sea en forma de película o serie. Si bien por el momento no hay alguna confirmación al respecto, George R.R. Martin, autor de A Song of Ice and Fire y quien trabajó en el juego de FromSoftware, ha emitido un comunicado en donde insinúa fuertemente que una adaptación de algún tipo está en desarrollo.

Por medio de su blog oficial, Martin habló sobre los rumores de una adaptación de Elden Ring, y si bien no confirmó que un trabajo de este estilo esté en desarrollo, sus comentarios fueron lo suficientemente sospechosos para dejar en claro que un trabajo de esta índole podría estar en camino. Esto fue lo que comentó:

“Ah, y sobre esos rumores quizás hayas oído sobre un largometraje o serie de televisión basada en Elden Ring… no tengo nada que decir. Ni una palabra, no, nada, no sé nada, nunca escuchaste nada mío, mum, mum, mum. ¿Qué rumor?”

Ahora, la publicación de Martin indicaría que una adaptación de Elden Ring, probablemente, se está considerando seriamente, pero por el momento aún no hay algo claro. Considerando su relación con HBO, es probable que Warner Bros. pueda conseguir los derechos para producir alguna película o serie.

A diferencia de otros trabajos similares, una adaptación de Elden Ring suena como algo más complicado. En lugar de tener a un claro protagonista, o una historia que todos pueden entender, el trabajo de FromSoftware se ha caracterizado por ofrecer narrativas confusas, en donde lo que el jugador haga es lo que de verdad importa, y no tanto los eventos que transcurren frente a nosotros. Este es un sentimiento difícil de replicar en otro medio.

Al final del día, solo nos queda esperar para ver si una adaptación de Elden Ring se hace o no una realidad, algo que probablemente muchos están considerando, especialmente después del éxito rotundo de este título y su DLC. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Shadow of the Erdtree aquí. De igual forma, revelan las ventas de esta expansión.

Nota del Autor:

Una película de Elden Ring suena muy complicada. Si una adaptación está en trabajo, probablemente veamos una serie, formato que funcionaría mejor con el tipo de historia que probablemente veamos. No será una tarea sencilla, pero es un trabajo que se debe de llevar a cabo.

Vía: George R.R. Martin.