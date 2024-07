Metal Gear Solid 3: Snake Eater es un juego amado por el público en general, por lo que Konami tiene que realizar un trabajo titánico si quiere que Metal Gear Solid Delta, el remake del clásico de PlayStation 2, sea recibido positivamente. Afortunadamente, parece que la compañía está haciendo todo lo posible para escuchar a los fans y realizar cambios estéticos previo al lanzamiento de esta entrega.

Un ejemplo de esto es la pantalla de inicio. Durante previos avances, la clásica pantalla en donde veíamos a Snake realizando varios movimientos de combate cuerpo a cuerpo con diferentes colores, evocando una estética de la década de 1970, había sido sustituida por una selección bastante genérica con solo el nombre del juego. Afortunadamente, esto ha cambiado en el más reciente vistazo al remake.

NEWS ❗️ Here is the clip of our first look at Metal Gear Solid Δ: Snake Eater with the updated original start menu which man fans had concerns would be absent. Make no mistake. This is as faithful remake as it gets down to the very small details of this game. pic.twitter.com/Jr5SMK9218

— Metal Gear Network – MGN (@MGSMGN) June 28, 2024