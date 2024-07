¿Cómo luciría Zelda: Echoes of Wisdom al estilo de TOTK?

Desde hace su revelación hace un par de semanas atrás, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ha estado en el foco de atención de todos los fans de Nintendo, eso se debe justamente al nuevo tipo de jugabilidad que posee, ya que en esta ocasión se ha quitado la espada y escudo para incorporar la duplicación de objetos. Y si bien su aspecto le ha encantado a casi todos, hay quienes se preguntan qué habría pasado si el presupuesto fuese mayor.

Mediante la plataforma de Twitter, el artista conocido como Toby Fox Art (no confundir con el creador de Undertale), se ha compartido una imagen bastante singular que es el sueño de muchos, una versión del nuevo juego que llegará en un par de meses más, pero con el estilo de Tears of The Kingdom. Eso significa, que tenemos a los personajes con su dimensión más realista y los gráficos cel shading que distinguen a los últimos juegos grandes de la marca que han salido en Nintendo Switch.

Aquí la puedes ver:

It’s Zelda’s Hyrule and we’re just living in it ✨ pic.twitter.com/pahiK5F4AN — TobyFoxArt (@TobyFoxArt) July 1, 2024

Esta es la descripción del juego:

Salva el reino de Hyrule, en esta ocasión con la ayuda de la sabiduría de la princesa Zelda, en The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom para Nintendo Switch. Los habitantes de Hyrule se están desvaneciendo poco a poco a causa de extrañas brechas que han surgido de repente y, entre los desaparecidos, se encuentra cierto conocido espadachín. Ahora está en manos de la princesa Zelda salvar su reino. Aúna fuerzas con la misteriosa hada Tri, y usa el poder del cetro de Tri para crear réplicas, es decir, duplicados de cosas que encuentres en el entorno. Luego podrás recrear dichas réplicas cuando lo necesites para resolver acertijos y derrotar a los enemigos.