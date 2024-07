Mejores memes de caída de servidores de Xbox

El día de hoy se ha dado un altercado bastante inusual, y eso ha sido la caída de los servidores de consolas Xbox, ya que desde muy temprano los jugadores de las plataformas reportaron que no podían entrar a ninguno de los juegos en su modo en línea y tampoco era posible entrar a la tienda digital a comprar algo. A eso se agrega que pasaron muchas horas hasta que Microsoft se pronunció, asegurando que ya estaban trabajando en el problema para que al final del día todo empezara a funcionar como siempre.

Mientras eso sucedía, los seguidores no perdieron tiempo para hacer algunos memes. Aquí te compartimos algunos:

Bro the ONE DAY everyone was finna get on IS THE ONE DAY THAT XBOX SERVERS DECIDED TO SHUT DOWN #xbox pic.twitter.com/yfdGwndtXN — Yuckyowza (@Yuckyowza) July 2, 2024

Hermano, el ÚNICO DÍA en el que todos debían llevarse bien ES EL ÚNICO DÍA EN EL QUE LOS SERVIDORES DE XBOX DECIDIERON APAGARSE #xbox

microsoft getting ready to shut down the xbox servers on a random day at a random time for no reason at all: pic.twitter.com/hEaDQR18xX — J (@pradamyslf) July 2, 2024

Entro, no vale ir a la tienda, reinicio y ahora no hay como iniciar sesión, casi me cago del susto. Pero se ve que es caída global 🥵 #Xbox #XboxGamePass #XboxSeriesS pic.twitter.com/QF8V8xicHT — Ale𝕏Ther (@AlexTherFM) July 2, 2024

Las oficinas de #Xbox durante la caida de los servers pic.twitter.com/mYQuQXciBG — Insertar texto (@SIR_BrUh0) July 2, 2024

*Usuarios de Xbox pidiendo respuestas de 3 horas de caída* Xbox: pic.twitter.com/6DXlPVRWD9 — Maurisio (@PuroAmerica_19) July 2, 2024

Estoy intente y intente abrir sesión en xbox para jugar, y resulta que la mamada esta caída, si no hubiera buscado aqui en tw seguiría intentando entrar, vete a la verga @Xbox @XboxMexico pic.twitter.com/PzHW8PEzYP — rodri (@cinnamong4y) July 2, 2024

Que microsoft nos de 100 dolares, 3 años de gamepass y 90 juegos gratis como compensación por la caida de los servers de xbox Como minimo pic.twitter.com/CVI6BJx5uM — Kevin_rod15 (@FGamer642) July 2, 2024

De que se quejan de la caída de Xbox, yo ando jugando y no tengo bronca. pic.twitter.com/bdlixPpkzi — N.E.M. 🇲🇽 (@NonExistNow) July 2, 2024

Si me regalas 3 meses de gp ultimate te perdono que no pueda jugar por culpa de la caída. @MicrosoftES @MicrosoftHelps @Xbox_Spain @Xbox pic.twitter.com/2YGf8FeWXZ — ♕ ℚ𝕦𝕖𝕖𝕟𝕄𝕒𝕔𝕓𝕖𝕥𝕙 ♕ (@QueenMacbeth0) July 2, 2024

Fue duro el madrazo que se dio #Xbox con su caída porque ya tardaron en restablecer el servicio pic.twitter.com/850VMCVEuV — Helios (@HeliosBernal22) July 2, 2024

ahora no ed la cida de Edgar ahora es la caida de #xbox pic.twitter.com/lPI6izXc7G — seyya201 (arco la manada) (@seyya201) July 2, 2024

Para estos momentos, ciertos usuarios han comentado que ya se les permite entrar a los diferentes juegos dentro de la plataforma, pero no es el caso de todos en el mundo, por lo que poco a poco se están restaurando los servidores hasta que ya no se presenten inconvenientes. Probablemente para la noche de este mismo día todo se deba encontrar en orden, al menos que sea un problema más severo de lo que parece.

Nota del autor: Definitivamente este incidente se va a quedar en la mente de los jugadores, por lo menos en algunas semanas más. Sin embargo, es algo que debe pasar con cualquier compañía por lo que solo hay que aceptarlo y seguir con la vida; ya se arreglará.