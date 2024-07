Los servidores de Xbox caen inesperadamente

Hace poco tiempo en las consolas de PlayStation se reportó que los servidores de los juegos habían caído levemente, algo que fue extraño hasta cierto punto, puesto que Sony ha demostrado contar con una infraestructura sólida que en contadas ocasiones se ha desconectado. Por su parte, parece que los competidores no se quedan atrás, ya que muchos usuarios de Xbox han reportado que no pueden entrar a jugar numerosos títulos, además de no tener la libertad de realizar transacciones en la tienda de la consola.

Mediante la cuenta oficial de Twitter oficial de la marca, se ha mencionado que están al tanto de lo que está pasando, por lo que ya se están poniendo manos a la obra, pues si bien hay gente que aún puede jugar en línea, hay muchos otros que están intentando acceder sin ningún tipo de éxito. Por lo que será cuestión de horas para que todo se restablezca, pero podría ser hasta el final del día de hoy.

We are aware that some users have been disconnected from Xbox Live. We're investigating! Please follow here and on our status page for updates. https://t.co/kQKp1MgssY

— Xbox Support (@XboxSupport) July 2, 2024