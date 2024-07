Bluey se ha convertido en toda una sensación mundial. La serie animada ha conquistado el corazón de grandes y chicos. Si bien por el momento seguimos esperando el estreno de la cuarta temporada de este programa, una nueva filtración nos ha dado el primer vistazo a los especiales que veremos en un futuro.

De acuerdo con Aussie Girl Margie, una famosa creadora de contenido enfocada en esta serie, la cuarta temporada de Bluey tendrá dos episodios temáticos que los fans no se pueden esperar. Uno de estos es el ya clásico capítulo de Navidad, algo que los fans ya veían venir. Sin embargo, el segundo es algo inesperado, puesto que la familia celebrará Halloween, pero no lo harán de una forma tradicional, ya que este capítulo estará inspirado en The Rocky Horror Show.

Para aquellos que no la han visto, The Rocky Horror Show es una película y musical de Halloween, la cual se ha convertido en una cinta de culto por sus canciones y temas de LGBT+. En este caso, Bluey seguramente tomará una serie de inspiraciones visuales, e incluso no se descarta escuchar una canción inspirada en Time Warp, la composición más popular del largometraje.

Por el momento solo nos queda esperar a que la cuarta temporada de Bluey esté disponible, algo que ya se ha confirmado, pero por el momento se desconoce cuándo es que los nuevos episodios estén disponibles. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre la siguiente temporada de Bluey. De igual forma, este sería el novio de Bluey en un futuro.

Nota del Autor:

The Rocky Horror Show se ha convertido en todo un hito cultural, por lo que no es una gran sorpresa escuchar que algo tan popular como Bluey tome alguna inspiración en este cinta para un especial de Halloween. La música es espectacular, y es algo que todos aman.

Vía: Aussie Girl Margie