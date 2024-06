La siguiente temporada de Bluey sería madura

A lo largo de los años, Bluey ha crecido con su público, y esto quedó claro durante la más reciente temporada de la serie animada. Si bien aún tendremos que esperar para ver nuevos episodios de esta producción, todo parece indicar que veremos una dirección más adulta en esta ocasión.

Al igual que series como Adventure Time y Avatar: The Last Airbender, el tiempo es un factor que los creadores de Bluey han tomado en cuenta, y saben que no pueden simplemente hacer lo mismo por siempre. De esta forma, los fans han señalado que la cuarta temporada de la serie tocará temas maduros, para así reflejar el crecimiento que han tenido sus espectadores a lo largo de los años.

Aunque los detalles son escasos, uno de los puntos que reflejan este cambio temático son las relaciones. Durante los últimos episodios pudimos presenciar un gran enfoque en estos, y se espera que este sea uno de los mayores enfoques en la cuarta temporada, explorando parejas como Rad y Frisky, Captain y Mia, y más. La serie siempre ha tocado temas complejos para los niños, pero nunca han sido el enfoque completo, algo que podría cambiar en un futuro.

Por el momento solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que podría tardar algo de tiempo. En temas relacionados, este sería el novio de Bluey. De igual forma, llega el competidor director de Bluey.

Nota del Autor:

Es una buena señal cuando una serie quiere crecer con su público. No solo es una señal de maduración, sino que los creadores tienen la libertad necesaria para explorar ideas que tal vez no podrían de no ser por una evolución natural.

Vía: Inside the Magic