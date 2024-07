Nintendo habla de los Rom Hacks en la página de Walmart

Para quien no lo sepa, en la página de Walmart oficial se suelen vender productos de todo tipo en la actualidad, y es que ya no solo es la cadena de super mercados la única que puede ofrecer sus cosas dentro de la misma, ya que se asocian con gente para poner productos fuera de la tienda. Y de forma reciente, se han lanzado algunos juegos bootleg de Nintendo, ya sea en mods de cartuchos de consolas retro y hasta mods de juegos que no han salido en el continente pero en un formato que se considere físico.

Un usuario conocido como profesor Stephen E. Dinehart IV hizo ​​una publicación en LinkedIn hablando sobre el descubrimiento del sitio web de Walmart que vende ROM hacks para juegos de los creadores de Mario. Obviamente, se trata de un tercero que vende estas cosas a través del sitio web, pero encuentran extraño que no se pase por una verificación previa. De hecho, en lugares como Temu o Aliexpress hay productos de Nintendo DS no oficiales que pueden preocupar.

Dentro de su publicación se ha etiquetado a la empresa y también al CEO de la parte de Estados Unidos, Doug Bowser, con una respuesta que luce de los más tranquila: “Aprecio la visibilidad”. Y eso da entender que esta clase de productos los tienen sin mucha preocupación. Además, llama la atención que tampoco han hecho algo al respecto con otros sitios que venden artículos pirata de sus propiedades intelectuales.

Es posible que en el futuro hablen directamente con Walmart, y puede que ya haya comenzado a surgir algo en contra de la tienda, pues en dos ocasiones Nintendo ha cancelado preventas de juegos nuevos a la cadena, por lo que podría ser que en el futuro ya no vendan sus productos. Sin embargo, esto último es solo suposición.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: Supongo que los procesos de venta de productos no pasan por una autorización muy severa, al menos no con la piratería.