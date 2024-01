Walmart dejaría de vender juegos de Xbox

Hace unos días se dio a conocer que Best Buy en Estados Unidos tenía pensado abandonar el medio físico, es decir, copias tangibles de DVDs, Blu-Rays, juegos y más, durante el primer cuarto del año en curso. Ahora, un nuevo reporte ha señalado que esta no sería la única compañía que tendría pensado llevar a cabo algo así, ya que Walmart le diría adiós a los juegos físicos de Xbox.

De acuerdo con Josh Fairhurst, CEO de Limited Run Games, Walmart en Estados Unidos tiene pensado eliminar por completo la sección de juegos físicos de Xbox en el 2024. Esto no es todo, ya que a lo largo del año también veríamos una reducción sustancial del área de videojuegos en estos supermercados. Esto fue lo que se comentó al respecto:

I would expect to see this trend continue in 2024. I've heard rumblings that Wal-Mart is dropping physical Xbox games soon, and I have to imagine further cuts to physical gaming sections will be made as we get deeper into next year. https://t.co/iKIEaDEGmf

— Josh Fairhurst (@LimitedRunJosh) October 12, 2023