Mejores regalos para el Día de Reyes

El Día de Reyes está a solo unas horas de distancia. Si te portaste bien, como todo buen niño, es muy probable que tu árbol de Navidad aún sea el lugar predilecto para encontrar algunos de los mejores regalos de esta temporada. Si aún no sabes qué pedirle a los Reyes, no te preocupes, te compartimos una lista con los mejores obsequios que alguien puede recibir el próximo 6 de enero.

Asus ROG Ally – Disponible a $14,399 pesos.

Las consolas portátiles con Windows se han convertido en un obsequio muy popular, y la Asus ROG Ally es una gran pieza de hardware, especialmente para todos aquellos que quieren llevar su librería de Game Pass a todos lados.

Nintendo Switch OLED Model – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition – Disponible a $6,99 pesos.

Si aún no tienes un Nintendo Switch, este es el modelo que debes de elegir. No solo tendrás a tu disponibilidad una de las consolas más populares del momento, sino que también puedes presumir de tu pasión por The Legend of Zelda.

PlayStation 5 Slim – Disponible a $10,490 pesos.

Esta versión del PlayStation 5 no solo es más barata, sino también compacta. De esta forma, podrás disfrutar de una de las consolas más populares del momento, y no preocuparte tanto del espacio que ocupará en tu casa.

Consola Xbox All Access Series X con 24 meses de Game Pass Ultimate – Disponible a $18,494 pesos.

Esta es la versión definitiva de la experiencia Xbox. No solo tienes a tu disposición la consola de nueva generación, sino que también se incluyen dos años de Game Pass, el cual al tratarse de la versión Ultimate, también podrás disfrutar en PC.

Super Mario Bros. Wonder – Disponible a $909 pesos.

Este juego es diversión pura. La más reciente aventura de Mario es algo que todos los fans de los videojuegos deben de probar en su vida. Todos aquellos que reciban este juego el Día de Reyes estarán más que felices.

LEGO Kit de construcción Coleccionable Star Wars Casco de Darth Vader – Disponible a $1,448 pesos.

Todos los fans de Star Wars y LEGO se pueden unir y disfrutar de este set especial. Con más de 800 piezas, es más que seguro que tu Día de Reyes será uno lleno de alegría.

LEGO Kit de construcción Marvel Guante del Infinito – Disponible a $1,500 pesos.

Para todos los fans de Marvel, este es el set de construcción que deben de tener en su casa. Si bien no va a destruir a la mitad de la población universal, sí hará que tu casa se vea espectacular.

Álbum para Tarjetas Pokemon, Carpeta para Cartas Coleccionables – Disponible a $279 pesos.

Las cartas de Pokémon son muy populares, pero si no tienes donde guardar tu enorme colección, este álbum temático es todo lo que necesitas para presumir a tu Charizard de primera edición.

Star Wars The Black Series The Mandalorian Figura – Disponible a $393 pesos.

The Mandalorian es una de las mejores series de Disney+, y todos los fans de Star Wars pueden presumir su amor por el personaje de Din Djarin por medio de esta increíble figura de colección.

Dragon Ball Super – Super Saiyan Blue Vegito – Disponible a $270 pesos.

El anime de Dragon Ball Super puede no estar al aire, pero la pasión de los fans por la obra de Akira Toriyama y Tokotaro no se olvida, y no hay mejor forma de recordar uno de los mejores momentos del anime, que con una espectacular figura.

