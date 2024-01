De acuerdo con información de The CIU, en México hay 140.9 millones de líneas de telefonía móvil. De estas, el 82.5% son de prepago y el resto son pospago. No es un secreto que las recargas de celular son un gran negocio que no beneficia del todo al usuario. Es así que Alcántara Martínez, diputado del Partido del Trabajo, ha lanzado una propuesta para que las recargas no tengan fecha de expiración.

En concreto, Martínez ha señalado que la Comisión de Comunicaciones y Transportes cree una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual obligue a los operadores a no suspender los beneficios con motivo de las vigencias. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Esta situación va en detrimento de los usuarios y permite prácticas abusivas por parte de las empresas de telecomunicaciones que reducen la vigencia de las recargas y condicionan el abono del saldo no utilizado. Esa problemática no es exclusiva del país; en otros países ya han realizado las reformas correspondientes para acabar con las prácticas abusivas de imponer vigencia a las recargas de servicios de telefonía móvil”.

El diputado quiere que esto vaya más allá de simplemente la vigencia, ya que también ha señalado que los beneficios que no fueron usados en su momento, sean permanentes. Es decir, si en un mes usaste solo 1 GB de navegación de los 5 GB que tiene tu plan, puedas hacer uso de los otros 4 GB de forma permanente, esto más el contenido normal que recibes mes con mes.

Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo, puesto que esta es la tercera propuesta de este tipo en los últimos años. En el 2020, una iniciativa similar acusó a Telcel, Movistar y AT&T de “robarle” a los usuarios con la vigencia de las recargas. Por su parte, en el 2021 se llamó a las vigencias una “práctica arbitraria”. De esta forma, no es una garantía de que la propuesta del diputado del Partido del Trabajo se haga realidad.

Solo nos queda esperar para ver cuál será la reacción a esta propuesta. En temas relacionados, investigación revela cuál es el mejor plan de internet en México. De igual forma, la CFE lanzó su propio internet móvil.

Nota del Editor:

Es cierto que el pago mensual y el prepago de los celulares se han vuelto más caros en los últimos años. Si bien hay casos en donde se puede argumentar que este tipo de servicios se tienen que pagar de forma mensual, como es el caso de los planes con celular incluido, hay otros en donde esto no tiene mucho sentido, y atenerse a un límite de tiempo es ridículo.

Vía: Gobierno de México