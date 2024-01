El uso de la inteligencia artificial sigue siendo un tema bastante controversial en la industria de los videojuegos. Usuarios y desarrolladores han desaprobado su uso, mientras que algunos publishers y grandes compañías aseguran que su implementación es necesaria para facilitar múltiples apartados del medio. De esta forma, recientemente se acusó a Xbox de un uso indebido de esta tecnología.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, ID@Xbox, el perfil dedicado a la promoción de juegos independientes, compartió una imagen con una temática navideña. Sin embargo, el público rápidamente se dio cuenta de que esta ilustración fue hecha por medio de la inteligencia artificial, ya que presenta una serie de elementos que no tiene mucho sentido, como una serie de líneas negras, las caras de las personas no son constantes, y el logo de la compañía no es el que usualmente se usa en los materiales oficiales.

So it seems @ID_Xbox deleted their tweet using AI art. Thankfully I still have a screenshot of the tweet below.

Now to wait for their apology… pic.twitter.com/OHRam2UzbB

