Sony y más marcas importantes combatirán la IA

Es bien sabido en la actualidad que las inteligencias artificiales están más fuertes que nunca, eso se debe a que algunos programas como ChatGPT se dedican a generar textos que son cada vez más bien pensados, eso también pasa con las imágenes generadas a partir de una descripción o imitación de patrones. Ese mismo factor ha hecho que fabricantes de cámaras fotográficas se pongan de acuerdo con un factor en común, impedir que la IA se logre manifestar como la decisión definitiva en cuanto a las imágenes.

De acuerdo con lo que se comenta en Nikkei Asia, compañías como Nikkon, Sony, Canon y más se han puesto de acuerdo para añadir ciertas funciones en sus cámaras fotográficas profesionales o semi-profesionales, la cual consiste en asignar firmas digitales a las fotos que se tomen con los productos. Esta puede incluir la fecha, así como la ubicación en donde se han tomado para evitar cuestiones de plagios o detalles que pueden ser fácilmente replicados por las tecnologías de esta magnitud.

De hecho, están trabajando en esto el grupo conocido como Associated Press desde el octubre pasado, esto con el fin que a partir de enero o un poco más tarde, los productos nuevos que vayan saliendo al mercado ya cuenten con esta función y que así no sean opacados por la inteligencia artificial. Esto es algo similar a una tecnología de Google que detecta al instante las imágenes falsas de personas o paisajes que hayan sido emulados de alguna manera por computadoras y demás.

Uno de los peligros relacionados a fotografías que sean modificadas con inteligencia artificial es la falsificación de identidad, dado que personas pueden tomar imágenes existentes para después tomar detalles y que así las cosas se modifiquen hasta mostrarse como identificación. También hay anunciantes que pueden poner productos a la venta que al final son engañosos, colocando una imagen del mismo con ciertos cambios para hacerlo parece mejor de lo que en realidad es.

Aquí ejemplos de cosas que nunca sucedieron:

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023