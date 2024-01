El pasado mes de diciembre de 2023, Autorité de la Concurrence, un organismo gubernamental de Francia, acusó a Sony de un abuso de su posición en el mercado para el suministro de controladores de PlayStation 4. Ahora, se ha revelado que la compañía ha perdido la demanda, y ha sido multada por una cantidad millonaria.

En total, Sony tendrá que pagar €13.5 millones de euros, o $14.8 millones de dólares, al regulador antimonopolio de Francia. La Autorité de la Concurrence reveló dos infracciones principales cometidas por la compañía japonesa, que dieron lugar a una multa importante. En primer lugar, la empresa implementó en noviembre de 2015 medidas técnicas para combatir la piratería, que inadvertidamente afectaba el correcto funcionamiento de los controles third party producidos sin una licencia oficial de Sony.

Según el regulador, los controles third party se desconectaban constantemente durante las actualizaciones del sistema operativo de la consola debido a las medidas de Sony, que se consideran desproporcionadas. En segundo lugar, se mencionó que a las empresas rivales se les impidió unirse al programa de licencias de PlayStation, y que el acceso sólo se concedía a través del programa de asociación de Sony.

La autoridad reguladora descubrió que Sony se negó a comunicar los criterios de acceso al programa a los fabricantes que lo solicitaron, alegando que los criterios se aplicaban a discreción de Sony. Esto fue lo que comentó la Autorité de la Concurrence:

“Sony aplicó el criterio de forma discrecional, aunque el acceso al programa era la única forma de evitar desconexiones”.

La combinación de estas prácticas, según el organismo antimonopolio, dañó significativamente la imagen de marca de fabricantes third party, e impidió su expansión en el mercado, lo que podría conducir a su ejecución hipotecaria. Por su parte, Sony aún no ha respondido públicamente a la multa. Sin embargo, se espera que esta decisión tenga repercusiones en la industria en general, provocando debates sobre la competencia leal y las responsabilidades de los actores dominantes en el mercado.

Solo nos queda esperar para ver no solo como es que Sony reaccionará, sino como Nintendo y Xbox también tomarán medidas tras darse a conocer el resultado de esta demanda. En temas relacionados, Sony estaría planeando múltiples despidos en PlayStation. De igual forma, estos son los juegos que llegan a PlayStation Plus en enero.

Nota del Editor:

Los controles third party son sumamente importantes. No todos pueden comprar un control oficial que cuesta lo mismo que un juego, por lo que tener opciones es importante para el mercado. No puedo creer que incluso hoy en día, con el PS5 ya con tres años en el mercado, un control de PS4 aún tenga un precio tan elevado. Espero que esto cambie en un futuro.

Vía: VGC