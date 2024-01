Habrá sorpresas por el 30 aniversario de Earthbound

Es bien sabido que este año es importante para Nintendo, pero especialmente, Shigesato Itoi, creador de la franquicia de Mother, dado que se va a cumplir el 30 aniversario del juego que ha dado a conocer esta franquicia en tierras occidentales, hablamos de ni más ni menos que Earthbound. Por esa razón, habrá celebraciones constantes que apuntan a proyectos que tal vez los fanáticos no vean venir, esto después de una ausencia bastante notable.

Primero que nada, se debe establecer que el aniversario es concretamente en Japón, puesto que “Mother 2” se ha lanzado en 1994 pero en América llegó en 1995. Con eso en contexto, se habla de que habrá productos de aniversario del juego como peluches, playeras, llaveros, así como otros utensilios que recuerden al mismo. Incluso se ha visto circular en redes que ya hay en producción miniaturas del personaje Mr. Saturn, al cual se le podría considerar la mascota de la marca.

Después, en el blog oficial de este aniversario llega el mensaje que es realmente vital, pues se dice que han tomado decisiones importantes respecto a la fecha, indicando que sorpresas inesperadas pueden darse a conocer dentro del marco en cuestión. Con eso la gente ha pensado en que es inminente algún tipo de anuncio relacionado a la franquicia, ya sea un remake con el estilo de arte de Links Awakening o tal vez un juego nuevo de la marca que esté destinado a llegar a todo el mundo.

Eso sí, se debe tener a consideración que solo se van a centrar en el segundo juego, por lo que tal vez no hay lanzamientos de videojuegos, después de todo ya se encuentran disponibles los dos primeros títulos en el servicio de Nintendo Switch Online, a eso se suman las referencias de los personajes en Super Smash Bros. Ultimate. Aún así, los seguidores tienen la esperanza de ver Mother 3 en dicha plataforma, aunque solo llegaría a Japón, dado que no hay traducción oficial de este y al parecer no lo habrá nunca.

Recuerda que puedes jugar a Mother 2 o Earthbound en la consola más actual de Nintendo.

Vía: Gonintendo

Nota del editor: Sin duda me gustaría que se lance un remake de Earthbound, solo que deberían agregarle cuestiones de calidad de vida para que sea un RPG más llevadero, después de todo el original se siente como un juego algo anticuado en cuanto a mecánicas. No es malo, pero es comprensible que nuevas generaciones lo dejen por su dificultad y ambigüedades.