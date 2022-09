James Gunn, director de Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad, es una persona abierta a responder todas las dudas que el público tenga sobre la industria cinematográfica. Esto también significa que su opinión no siempre será favorable, y esto es algo que dejó en claro al explicar por qué las películas son cada vez peores.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Gunn fue cuestionado por un fan sobre por qué no se contrata a un compositor antes de la edición. En su respuesta, el director no solo aclaró esta duda, sino que también dejó en claro un serio problema con la forma en la que se hacen películas hoy en día. Esto fue lo que comentó al respecto:

I’m not sure “relaxing” & “directing” are congruous terms, but as I’ve grown I’ve gained more & more people around me I trust – like my 1st AD @LarsWinther4 & my costume designer Judianna Makovsky. To various degrees I delegate to people I trust while also overseeing & guiding. https://t.co/8h1qFlnMNy

— James Gunn (@JamesGunn) August 27, 2022