¿La trilogía de Rian Johnson de Star Wars sigue en pie?

Una de las películas más detestadas por parte de los fanáticos de Star Wars es The Last Jedi, la cual aportó situaciones de historias que no aportaron demasiado al universo creado por George Lucas. Y si bien, el trabajo de Rian Johnson no fue alabado por muchos, parece ser que el director sigue entusiasmado en trabajar para lo que sigue en esta franquicia.

En declaraciones al medio de Empire, Johnson dijo que estaría desconsolado si terminara su tiempo de trabajo en el universo de Star Wars. Esto es lo que declaró:

Me he mantenido cerca de Kathleen Kennedy y nos reunimos a menudo y hablamos de eso. Es solo en este punto una cuestión de cronograma y cuándo puede suceder. Me rompería el corazón si terminara, si no pudiera volver a esa caja de arena en algún momento.

En 2017 se anunció una trilogía dirigida por Johnson, misma que se quedó en un segundo plano durante algunos años, con Johnson ocupado con la franquicia Knives Out y Star Wars centrándose en su lista de próximas series. A principios de este año, se confirmó que la trilogía estaba en suspenso, pero que aún piensan retomarla en un futuro.

vía: IGN