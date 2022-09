Director de Prey no quería ponerle ese nombre al juego

Uno de los mejores que Bethesda ha publicado en su nombre es Prey, lanzamiento que tomó por sorpresa a muchos de los fanáticos que esperaban una entrega desarrollada por Arkane Studios. Y ahora, salen a la luz declaraciones un tanto desconcertantes, dado que el director del juego, Raphaël Colantonio, no estaba de acuerdo con darle ese nombre a dicho videojuego.

Hablando en el podcast AIAS Game Maker’s Notebook, Colantonio dijo que usar este nombre era una falta de respeto al Prey de 2006, pues era un juego completamente diferente creado por un equipo y una compañía completamente diferentes.

Aquí su declaración:

Llamar a Prey así fue muy doloroso para mí. No quería llamar a este juego Prey, y tuve que decir que quería hacerlo de todos modos frente a los periodistas. Hay un poco de lo artístico, el lado creativo que se insulta cuando le dices a este artista: ‘¿Conoces tu juego? Se va a llamar Prey’. Y dices: ‘No creo que deba hacerlo. Creo que es un error’.

Se comenta que ponerle ese nombre también fue perjudicial para las ventas, dado que la trama del lanzamiento de 2006 se alejaba de lo visto en el título más moderno. Misma que abordaba un shooter sobre un ex soldado que fue abducido por aliens.

Aquí una disculpa que Colantonio ofrece al equipo original:

También fue una patada en la cara para los creadores originales de Prey. Quería disculparme con ellos muchas, muchas veces. Realmente no tuve la oportunidad porque realmente no conozco a esas personas. Nunca fue nuestra intención robar su IP y hacerla nuestra. Es asqueroso y eso no es lo que yo quería hacer.