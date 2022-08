Rian Johnson se siente aún más orgulloso de Star Wars: The Last Jedi

En 2017 la fanaticada de Star Wars recibió al episodio ocho de la saga, The Last Jedi, entrega que no fue bien recibida tanto por la crítica y los seguidores, siendo así considerada la peor de la nueva trilogía. Sin embargo, hay gente que todavía le tiene fé a este polémico filme, y es ni más ni menos que el director que le dio vida, Rian Johnson.

En una entrevista reciente con el medio de Empire, el creador de películas recuerda a este entrega en su aniversario número cinco, comentado que prácticamente desde el día uno está orgulloso con el resultado final. Incluso con el trasfondo de crítica y fans molestos con el proyecto.

Aquí sus comentarios:

Estoy aún más orgulloso cinco años después. Cuando estaba arriba al bate, realmente abanicaba la pelota. No es solo una película de Star Wars, es una película sobre Star Wars y lo que significa para los fanáticos. Creo que es imposible que cualquiera de nosotros se acerque a Star Wars sin pensar en ello como un mito con el que nos criaron, y cómo ese mito, esa historia, se incrustó en nosotros y nos afectó. La intención final no era despojarse, la intención era llegar al poder básico y fundamental del mito. Y, en última instancia, espero que la película sea una afirmación del poder del mito de Star Wars en nuestras vidas.

También, defiende el cambio abrupto que tuvo Luke Skywalker respecto a las enseñanzas de Jedi:

Para mí, las imágenes finales de la película no deconstruyen el mito de Luke Skywalker, lo construyen y él lo abraza. Están desafiando absolutamente la noción de ‘tirar el pasado’ y aceptando lo que realmente importa sobre su mito y lo que inspirará a la próxima generación. Entonces, para mí, el proceso de despojarse siempre tiene el interés de llegar a algo esencial que realmente importa.

Recuerda que está película está disponible en Disney Plus.

Vía: Empire