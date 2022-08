Remake de Star Wars: Knights of the Old Republic habría cambiado de desarrollador

Uno de los juegos más esperados por los fans de la galaxia muy muy lejana es Star Wars: Knights of the Old Republic en su versión remake, juego del que no se ha tenido mucha información de forma reciente. Y ahora, se comenta que el estudio desarrollador del videojuego habría cambiado para dar paso hacia un equipo con más experiencia.

Un informe reciente de Bloomberg indicó que KOTOR se puso en “pausa” después de que dos de los directores del juego fueran despedidos. Esto se produjo después de que el equipo presentara una demostración a Sony y Lucasfilm, dejando el proyecto esencialmente en el limbo.

En ese momento, se especuló que podría pasar a otro desarrollador y parece que eso es exactamente lo que sucederá. En un nuevo informe de ganancias, Embracer Group señaló que había trasladado un proyecto AAA a otro desarrollador para “garantizar que la barra de calidad esté donde necesitamos que esté para el título”.

Aquí su comentario:

Uno de los proyectos AAA ha pasado a otro estudio dentro del Grupo. Esto se hizo para garantizar que la barra de calidad esté donde necesitamos que esté para el título. No esperamos ningún retraso material para el título en función de esta transición.

Aún no se dan declaraciones, pero es posible que los responsables, Aspyr Media, ya no tengan que ver con el proyecto.

Vía: ComicBook