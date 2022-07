Star Wars: Knights of The Old Republic retrasaría su desarrollo

Los juegos retrasados no son una sorpresa para nadie, ya que a menudo se hace esto para entregar la mejor experiencia posible, o simplemente porque no alcanza el tiempo para lanzarlo en alguna fecha prometida. Este es el caso de Star Wars: Knights of The Old Republic, juego que ha detenido oficialmente su desarrollo según lo reporta Bloomberg.

Esta nueva versión del clásico de 2003 se retrasa debido a que los desarrolladores, Aspyr Media, están teniendo una reorganización en el equipo, eso incluye a nuevos puestos de trabajo que necesitan cubrir. Y es que la empresa despidió tanto al director de arte como al director de diseño este mismo mes.

En una serie de reuniones, los dos jefes de estudio dijeron a los empleados que el proyecto está en pausa y que la empresa buscará nuevos contratos y oportunidades de desarrollo, algo que llevó a una prohibición total de hablar sobre la situación.

El 30 de junio se terminó la demo del juego, por lo que se la mostraron a los socios de producción de Lucasfilm Ltd. LLC y Sony Group Corp. Pero las cosas no resultaron favorables para la compañía, dado que la semana siguiente a la demostración se despidió a los elementos anteriormente señalados, afirmando que los sorprendió la noticia.

Ante esto hay dos puestos faltantes para el juego, por lo que el desarrollo se va a tomar una pausa hasta que encuentren el personal. Esto para dar un enfoque al producto que están buscando los socios.

Vía: Bloomberg