Star Wars The Acolyte ya tiene a su actriz protagonista

En estos últimos años han empezado a surgir una gran cantidad de contenidos relacionados a Star Wars, aquí se incluyen las películas de la última trilogía, la serie de Mandalorian, Bobba Fett y la próxima Andor. No obstante, se ha llevado muy poco a la mesa el tema de The Acolyte, uno de los programas que acaba de anunciar a la actriz protagonista.

Mediante la cuenta oficial de la franquicia en Twitter se confirma que Amanda Sltenberg será quién le de vida al personaje principal de la serie. Para los no enterados, la actriz ha participado en proyectos destacados como Bodies, Bodies, Bodies.

Join us in welcoming Amandla Stenberg to the the Star Wars galaxy. #TheAcolyte https://t.co/PhriTUdZcv pic.twitter.com/LJp9LeZQik

— Star Wars (@starwars) July 22, 2022